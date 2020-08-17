"كورونا" يصعد ببطالة المصريين إلى 9.6 بالمئة في الربع الثاني

القاهرة / الخليج 365

صعد معدل البطالة في سوق العمل المصرية، إلى 9.6 بالمئة من إجمالي قوة العمل خلال الربع الثاني من 2020، ارتفاعا من 7.7 بالمئة في الربع الأول.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري (حكومي)، الإثنين، الارتفاع إلى تداعيات فيروس كورونا، واتخاذ الحكومة إجراءات شملت تعليق عمل المدارس وحركة الطيران وغلق المحلات جزئياً وحظر المواصلات.

وبلغ إجمالي قوة العمل في السوق المصرية حتى نهاية الربع الثاني الماضي، 26.689 مليون فرد، مقابل 29.008 مليون فرد خلال الربع السابق، بنسبة انخفاض 8 بالمئة.

ويعود انخفاض القوة العاملة، إلى تبعات جائحة كورونا، التى أدت إلى عزوف الكثير عن العمل وعدم قدرتهم البحث عنه، وبالتالي إخراجهم من أرقام قوة العمل.

وبلغ عدد المتعطلين عن العمل (يبحثون عن عمل)، نحو 2.574 مليون شخص، بواقع 1.934 مليون من الذكور و640 ألفا من الإناث، مقابل 2.236 مليون متعطل فى الربع الأول 2020.

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وسجل معدل البطالة بين الذكور حتى نهاية الربع الثاني 8.5 بالمئة من إجمالي الذكور في قوة العمل، مقارنة مع 4.5 بالمئة في الربع السابق.

فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 16.2 بالمئة من إجمالي الإناث في قوة العمل، نزولا من 21.9 بالمئة في الربع السابق.

بينما كانت نسبة بطالة الشباب في مصر (15-29 عاما)، 60.4 بالمئة، مقابل 68.5 بالمئة في الربع السابق.

وبلغت نسبة المتعطلين عن العمل من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها، 69.2 بالمئة من إجمالي العاطلين عن العمل، نزولا من 85 بالمئة في الربع السابق.

وسجلت مصر 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، ليستقر إجمالي العدد الذي تم تسجيله 96.475 ألف حالة، من ضمنهم 59.743 ألف حالة تم شفاؤها و5160 حالة وفاة.

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