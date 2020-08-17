بدء البرامج التدريبية للتطوير المهني في تعليم مكة

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التدريب والتطوير إلى إطلاق عدة برامج تدريبية للمعلمين خلال الفترة من 27 ذي الحجة إلى 8 محرم 1442 هــ وذلك ضمن إطار تنفيذ برنامج التطوير المهني مع بداية العام الدراسي الحالي .

بدوره، أوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عمر الأحمدي أن البرامج تستهدف نحو 1200 من التشكيلات الإشرافية والهيئة الإدارية والمعلمين وتهدف إلى دعم الجاهزية للتعليم والتعلم كما يهدف إلى دعم تمكين المعلمين وإثراء خبراتهم ومهاراتهم، والتركيز على ممارسات التطوير المهني داخل المدرسة، والاستثمار الأمثل للوقت لطاقم المدرسة لدعم جاهزية كافة المدارس مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1441 – 1442 هــ.

وبين الأحمدي أن البرامج تستهدف مديري الإدارات والمكاتب التعليمية ورؤساء الأقسام ومشرفو القيادة المدرسية والمشرفين التربويين وقادة المدراس والمعلمين ، مؤكداً أنه تم وضع كافة الخطط والاستعدادات اللازمة لانطلاقة ناجحة ومتميزة.

موضحاً أن البرامج التي ستنفذ هي كالتالي : ” دمج التقنية في التعليم ، مهارات التدريس عن بعد ، المنصات والبوابات التعليمية الإلكترونية ، الفصول الافتراضية Classroom ” google ” ،إدارة الاجتماعات الافتراضية ، مهارات التدريس عن بعد ” داعياً للاستفادة من هذه البرامج بما يعود على المستهدفين بالنفع والفائدة