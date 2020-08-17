شكرا لقرائتكم خبر عن عضو شورى يطالب «المدارس الأهلية» بتقديم الحلول ومساعدة أولياء الأمور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

منذ اليوم الأول لعودة الكادر الإداري بوزارة التعليم، توافد عدد كبير من أولياء أمور الطلاب إلى المدارس رغبة منهم في نقل أبنائهم من المدارس الأهلية إلى الحكومية، مما أوقع قادة المدارس بحرج نظرا لازدحام المدارس وعدم وجود مقاعد شاغرة، الأمر الذي قد يتسبب بأزمة في حال قبول أعداد إضافية عند عودة الدراسة حضوريًا، بحسب “الوطن”.

من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور عبدالله السفياني، أنه ما لم تتدارك المدارس الأهلية أوضاعها مع تقديمها حلولا واقعية ومنطقية تساعد في حل مشاكلها الاقتصادية من جهة ومساعدة أولياء الأمور من جهة أخرى لتحمل مسؤولياتهم خلال هذه الفترة، ستفقد تلك المدارس أعدادا كبيرة من الطلاب من خلال توجههم للمدارس الحكومية، متوقعاً أن تتجاوز نسب الانتقال 30 % من أعداد الطلاب المسجلين في المدارس الأهلية، خصوصا في المحافظات والقرى في المناطق الطرفية التي تواجه مشكلات عديدة في جودة التعليم الأهلي.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة التعليم، يدرس في التعليم الأهلي في المملكة أكثر من مليون طالب وطالبة، أما في المدارس العالمية والأجنبية فيدرس فيها 275 ألف طالب وطالبة، وبلغ عدد المدارس الحكومية للبنين والبنات في المملكة بحسب آخر تقرير لهيئة الإحصاء (عام 2018)، 32,027 مدرسة حكومية (15110 مدارس للبنين و16917 مدرسة للبنات فيها 110076 فصل دراسي للبنين، و 115421 فصل دراسي للبنات.