شكرا لقرائتكم خبر عن «الملكية الفكرية»: يُسمح بتصوير المشاهير والمسؤولين ونشرها دون إذنهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنهلا يحق لمنتج الصورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع الصورة دون إذن من الأشخاص الذين قام بتصويرهم أو إذن ورثتهم.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: إن النظام استثنى من تطبيق العقوبة 3 فئات يحق تصويرهم وهم الأشخاص ذوي الشهرة العامة، والموظفين الرسميين، وما سمحت به السلطات خدمة للصالح العام، وذلك وفق نظام حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي عام 1424 المعدل بقرار مجلس الوزراء عام 1430هـ.