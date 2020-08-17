رجل أعمال إماراتي يكشف عن مفاوضات تسيير رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات

وقال الجبور في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، أمس الأحد، إنه "يجري بالفعل محادثات مع شركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير" بشأن إنشاء رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات"، بحسب موقع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

© AFP 2020 / Giuseppe Cacace

وقال: "هذا صحيح، فريقي والفريق الإسرائيلي، كانت هناك محادثات تواصلنا فيها معا بعد ظهر اليوم بشأن خطوط جوية تجارية وسياحية".

وأضاف: "بالتأكيد، يجري فريقي مفاوضات وأنا آمل أن نتوصل إلى اتفاق يعود بالفائدة على الشركة الإسرائيلية والإمارات".

والحبتور هو رجل أعمال ومن أبرز مليارديرات الإمارات، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجليلة.

كما أنه عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي، وفي مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري، كذلك أصبح عضواً في كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفرد والعضو غير الأمريكي الوحيد في مجلس الحكام العالمي للمنظّمة الأمريكية المتحدة للخدمات (USO).

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وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن "الحبتور، طالما كان مؤيدا قويا لإقامة الإمارات علاقات مع إسرائيل، وتحمس للاتفاق (الأخير بين الإمارات وإسرائيل) وبدا حريصا بشكل خاص على بدء التعاون".

وأشاد حبتور باتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي ووصفه بـ"فرصة عظيمة" لكلا البلدين.

وقال الحبتور: "إنه قرار عظيم اتخذه القادة الإسرائيليون والقادة الإماراتيون، أعني، ما فعلوه هو حقا أمر رائع".

وتابع: "سيحدث هذا فرقا كبيرا بين بلدينا والدول الأخرى التي ستتبع القرار قريبا".

وأضاف: "اسمحوا لي أن أشرح شيئا. دولة الإمارات العربية المتحدة، أنا أسميها أرض الفرص وهذه فرصة لرجال الأعمال الإسرائيليين وللسياح الذين يرغبون في زيارتها، لدينا تنوع. إنها دولة غنية جدا".