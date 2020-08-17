مقتل جندى وإصابة اثنين بعد هجوم طائرتان هليكوبتر أمريكيتان نقطة تفتيش لجيش سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت طائرة تابعة لقوات التحالف الدولي، اليوم الإثنين، حاجزا للجيش السوري جنوب شرق القامشلي بريف الحسكة؛ ما أدى إلى مقتل جندي سوري وإصابة اثنين آخرين بجروح. Advertisements وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن طائرة تابعة لقوات التحالف قامت بالاعتداء على حاجز للجيش السوري في تل الذهب جنوب شرق القامشلي؛ وذلك بعد منع جنود الحاجز مرور دورية لقوات التحالف ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 2 آخرين بجروح، نقلا إلى مشفى القامشلي الوطني لتلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة.

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