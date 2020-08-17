شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، الاثنين، حملة اعتقالات طالت 7 فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين في بيت لحم، و 4 فلسطينيين من الخليل وقلقيلية وسلفيت ومن بلدة عناتا شمال شرق القدس بعد أن داهمت منازلهم.

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وفي السياق ذاته، طالبت منظمة التحرير الفلسطينية الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة بحقوق الإنسان - في بيان إثر تداول فيديو يظهر فيه جنود الاحتلال وهم يعذبون وينكلون بعمال فلسطينيين ويسرقون أموالهم جنوب الخليل - بالمباشرة بتحقيق دولي بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والقوانين، والأعراف الدولية، والعمل على توفير حماية دولية لسكان دولة فلسطين المحتلة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع أحمد التميمي "إن المجتمع الدولي ملزم بتطبيق وتنفيذ ما تم التوقيع عليه من قوانين واتفاقيات دولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، والقاضية، في الحالة الفلسطينية، بتجريم الاحتلال ومحاسبته على جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين أرضا وشعبا ومقدسات"، موضحا أن مئات المستوطنات والحواجز الإسرائيلية في أنحاء الأرض المحتلة، تمارس عليها وفي محيطها عمليات إعدام ميداني، وتعذيب، وتنكيل يطال المواطنين الفلسطينيين.