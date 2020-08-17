شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: انفجار يصيب دورية تركية روسية مشتركة فى إدلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن مركبة عسكرية تركية أصيبت في انفجار أثناء دورية تركية روسية مشتركة اليوم الاثنين بمنطقة إدلب في شمال غرب سوريا. وقالت إن الواقعة لم تسفر عن إصابة جنود روس. Advertisements كانت روسيا قد قالت الأسبوع الماضي إن الدوريات العسكرية المشتركة في إدلب، والتي تُجرى على امتداد طريق إم4 السريع الذي يربط شرق سوريا بغربها، جرى تعليقها نظرا لتصاعد هجمات المسلحين في المنطقة.

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