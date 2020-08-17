شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يطالب شركات التأمين الوفاء بالتزاماتها تجاه المتضررين بانفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس اللبنانى ميشال عون، صباح اليوم الاثنين، مع وفد نقابة وسطاء التأمين، بحضور وزير الاقتصاد راؤول نعمة، ووزيرة الدفاع زينة عكر، حيث طلب من شركات التأمين الوفاء بالتزاماتها تجاه المتضررين بانفجار مرفأ بيروت المؤمّنين لديها، وذلك وفقا لما نشرته حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر.

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، أكد خلال مقابلة مسجلة مع تلفزيون "BFM" الفرنسى بثت مساء السبت الماضى، عن المشاكل العالقة بين بيروت وإسرائيل، وردا على سؤال عما إذا كان لبنان مستعدا لصنع السلام مع إسرائيل، أجاب عون باللغة الفرنسية، قائلا: "لدينا مشاكل مع إسرائيل وعلينا حلها أولا".





وبشأن فرضية استقالته من منصبه، صرح ميشال عون بأنه سيكون من ضرب المستحيل أن يتنحى بعد نداءات تطالبه بالاستقالة بسبب انفجار مرفأ بيروت الدامى، الذى راح ضحيته أكثر من 170 شخصا، وآلاف المصابين.

وأضاف عون: "هذا مستحيل لأن هذا سيؤدى إلى فراغ فى السلطة.. الحكومة استقالت.. لنتخيل أننى سأستقيل.. من سيضمن استمرار السلطة؟".

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وبشأن التحقيقات فى الانفجار، ذكر عون: "بالطبع نريد إنهاء التحقيق بسرعة كبيرة.. لكننا اكتشفنا أن الوضع أكثر تعقيدا بكثير، مما يعنى أن التحقيق لن ينتهى بسرعة كبيرة كما كنا نتمنى ذلك".

وتابع قائلا "إن كل الفرضيات حول سبب انفجار مرفأ بيروت لا تزال قائمة"، مبينا أنهم بحاجة إلى الوقت لمعرفة الحقيقة كونها متشعبة وكل الفرضيات لا تزال قائمة، وشدد على أنه لا يمكن التهاون بأى فرضية.

وأشار إلى أنه طلب من مجلس القضاء الإشراف على التحقيق، وأنه دعا قاضيا مستقلا للتحقيق.