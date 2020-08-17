شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تلقى القبض على 3 إرهابيين قدموا دعمًا لوجستيًا لـ"داعش" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الاستخبارات العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين مسؤولين عن الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين.
وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ـ في بيان لها أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ أنه تم إلقاء القبض على الإرهابيين الثلاثة في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين بعد ورود معلومات استخباراتية عن أماكن تواجدهم.
وأوضحت أن الإرهابيين مطلوبون لتورطهم في قضايا تتعلق بالإرهاب ، مضيفا أنه خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم لتنظيم داعش ومشاركتهم في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.
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