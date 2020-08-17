شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الجيش الإسرائيلى يطلق النار على فلسطينى أصم عند حاجز قلنديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب مواطن فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة (60 عاما) صباح اليوم الاثنين، برصاص القوات الإسرائيلية على حاجز قلنديا بحجة حيازته سكينا.

وحسب موقع روسيا اليوم، كان المواطن متوجها نحو معبر السيارات وطالبه الجنود بالتوقف وعندما لم يتوقف أطلقوا عليه النار وأصيب في الجزء السفلي من جسده.

وأوضح الموقع أن الفلسطيني المصاب، أصم، وقد تم نقله إلى المستشفى للعلاج، فيما أعاد الجيش الإسرائيلي فتح الحاجز.