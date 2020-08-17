ارتفاع عدد قتلى الهجوم على فندق بمقديشو إلى 16 شخصا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار عمر إن ما لا يقل عن 16 شخصا قتلوا في الهجوم الذي شنته حركة الشباب الصومالية أمس الأحد على فندق على ساحل العاصمة الصومالية مقديشو. وقال عمر في تغريدة في ساعة متأخرة الليلة الماضية إن خمسة مهاجمين من بين القتلى.

وأضاف "فقدت قوات الأمن أحد رجالها وأصيب 18 شخصا".

واقتحم مسلحون فندق إليت الفاخر في شاطئ ليدو، وفجروا سيارة ملغومة ثم أطلقوا النار من بنادق هجومية، في أحدث هجوم لحركة الشباب التي تقاتل الحكومة المركزية منذ عام 2008. والفندق يملكه عبد الله محمد نور، وهو برلماني ووزير مالية سابق، ويتردد عليه مسؤولون وموظفون في الحكومة وصوماليون يعملون في الخارج.

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وقال رئيس خدمة آمين للإسعاف عبد القادر عبد الرحمن لرويترز اليوم الاثنين إنهم نقلوا إلى المستشفيات 43 شخصا على الأقل أصيبوا في الهجوم.