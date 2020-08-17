شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتماد «الدراسة عن بُعد».. تقني يقدم قائمة بأفضل أجهزة «اللاب توب» المناسبة للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر الخبير في المجال التقني عبد الله السبع، قائمة بأفضل أجهزة الكمبيوتر الشخصي “اللاب توب” المناسبة للطلاب بعد اعتماد قرار التعليم عن بُعد. ونصح “السبع” باقتناء أنواع معينة من أجهزة “اللاب توب” وهي: -Acer Swift 5 & 3 -Dell XPS 13 &15 2020 – MacBook Pro & Air Advertisements -Lenovo Yoga C940 – Asus G14 & Gaming FA706 -Matebook D14 – Surface – iPad -Microsoft Surface Laptop 3 -Asus Zenbook 13

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