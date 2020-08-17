شكرا لقرائتكم خبر عن هل استخدام الراكب للجوال يعد مخالفة؟.. المرور يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت المديرية العامة للمرور، أن استخدام الراكب للجوال لا يعد مخالفة مرورية. وأضافت “المرور” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب للهاتف. الجدير بالذكر أن استخدام قائد المركبة للهاتف الجوال أثناء القيادة يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة تتراوح بين 500 و900 ريال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل استخدام الراكب للجوال يعد مخالفة؟.. المرور يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.