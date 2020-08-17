شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معوقات رئيسية يواجهها أولياء الأمور والطلاب قبل انطلاق الدراسة عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

مع اعتماد قرار التعليم عن بُعد لمدة 7 أسابيع ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، يواجه أولياء الأمور والطلاب 5 إشكاليات رئيسية قبل انطلاق الدراسة.

وبحسب صحيفة “الوطن”، فإن أبرز تلك المشكلات ضعف شبكات الإنترنت في بعض المناطق، والأعباء المادية المتوقعة لشراء أجهزة حاسب لكل طالب لمتابعة تحصيله التعليمي عن بُعد.

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كما ينبغي على أولياء الأمور متابعة الأبناء يوميًا من خلال أحد الوالدين لتعويض الفاقد التعليمي أو من خلال التعاقد مع المعلمين الخصوصيين، إضافة إلى احتمالات تعثر دخول الطلاب لدروسهم المباشرة بسبب الضغط على منصة مدرستي لقرابة 3 ملايين طالب. فيما تبرز المشكلة الأخيرة في استعداد أغلب الطلاب لنقل ملفاتهم إلى التعليم الحكومي.

من جانبه، أكد الخبير التعليمي عوض الشمراني، أن التعليم عن بعد لا يعتبر أساسا في العملية التعليمية، وإنما رافد من روافد تلقي التعليم خاصة للمراحل التأسيسية مثل مرحلة الطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أن الجائحة هي من ألقت بظلالها على حتمية مثل هذه القرارات أمام الجهات المعنية، إلا أن الفاقد التعليمي سيكون مضاعفا، حيث توقع أن استفادة الطالب التعليمية عن بعد لن تتجاوز 20 %، ومبينا أن المعلم سيفاجأ بعد عودته للمدرسة من ضعف مهارات الطلاب ومعلوماتهم.

ومن أبرز التحديات أمام الأسر، وفقا للشمراني، توفير أجهزة الحاسب لكل طالب لتمكينه من متابعة الدروس مع معلمه مباشرة، الأمر الذي قد يكلف مبالغ كبيرة على بعض الأسر التي لديها أكثر من ابن لكون وقت الدخول يجب أن يكون في نفس الفترة لدواعي التحضير وتلقي الدروس.

ولفت إلى أن الوزارة كان لها جهود في توفير المنصات التعليمية المتزامنة وغير المتزامنة لمشاركة الطالب في فصول افتراضية مباشرة مع المعلم، إضافة إلى منصات تعليمية مسجلة.