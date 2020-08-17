قتلى وجرحى في اشتباك مسلح بين الجيشين السوري والأمريكي

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن "عناصر حاجز "رشو" في الجبش العربي السوري في قرية تل الذهب جنوبي شرقي القامشلي بريف الحسكة منعوا رتلاً مكون من ٤ مدرعات للاحتلال الأمريكي من العبور عبر الحاجز المذكور كان قادم من جهة بلدة تل براك الواقعة تحت سيطرة تنظيم " قسد " الموالي له".

وأضاف المراسل، بأن "اشتباكاً مباشراُ وقع بين الطرفين ما آدى لاستشهاد جندي في الجيش العربي السوري وإصابة اثنين آخرين بجروح بينهما ضابط برتبة "ملازم" حيث تم إسعافهما إلى المشفى الوطني في القامشلي الحكومي لتلقي العلاج بعد تعرضهم للرصاص المباشر في الساقين والأفخاذ".

وتابع المراسل بأن "عناصر الجيش العربي السوري منعوا المدرعات من العبور حيث مازالت تقف عند إحدى حواجز تنظيم "قسد" على أطراف القرية".

في هذه الأثناء، أكدت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" بأن عددا من جنود جيش الاحتلال الأمريكي أصيبوا بجروح بليغة برصاص عناصر الجيش العربي السوري خلال الاشتباك.

الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تمنع حواجز الجيش السوري الدوريات الأمريكية في ريف القامشلي من العبور، ولكن التطور اليوم هو بالرد الأمريكي على الحادثة ومقتل وجرح عدد من جنود الجيش السوري.