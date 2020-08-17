الإمارات تحقق إنجازا هو الأول من نوعه في الخليج

© AFP 2020 / RABIH MOGHRABI

وقالت وسائل إعلام إمارتية، إن "مطار الشارقة، نجح أن يكون المطار الأول في دول مجلس التعاون الخليجي ، والثاني على مستوى الشرق الأوسط، في اجتياز متطلبات المستوى النهائي "3+"، المعروف بتحييد الكربون، الذي يحدث عند صافي انبعاث لغاز ثاني أكسيد الكربون على مدار سنة كاملة بمعدل صفر، وذلك من برنامج "الانبعاثات الكربونية للمطارات" الصادر عن مجلس المطارات الدولي (ACI).

وقال رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع، إن "حصول مطار الشارقة على أعلى مستوى من الحيادية في الكربون يعكس الجهود الحثيثة التي بذلها المطار في مجال الممارسات البيئية، والتي تترجم توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة المحافظة على مكونات البيئة، والحرص على عدم الإضرار بها".

وأضاف أن "المطار تبنى العديد من المبادرات والبرامج الخضراء، بما يتماشى مع التزام دولة الإمارات نحو خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تندرج تحت استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، ولدعم الأجندة الوطنية وصولاً إلى رؤية الإمارات 2021".