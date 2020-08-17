الإمارات تحقق إنجازا هو الأول من نوعه في الخليج

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وقال رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع، إن "حصول مطار الشارقة على أعلى مستوى من الحيادية في الكربون يعكس الجهود الحثيثة التي بذلها المطار في مجال الممارسات البيئية، والتي تترجم توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة المحافظة على مكونات البيئة، والحرص على عدم الإضرار بها".
وأضاف أن "المطار تبنى العديد من المبادرات والبرامج الخضراء، بما يتماشى مع التزام دولة الإمارات نحو خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تندرج تحت استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، ولدعم الأجندة الوطنية وصولاً إلى رؤية الإمارات 2021".
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