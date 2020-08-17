مراسل قناة إسرائيلية يكشف ما تعرض له أثناء إعداد تقرير في الإمارات… فيديو

وفقد دورون هيرمان، مراسل القناة 13 العامة، الإسرائيلية السيطرة فجأة، يوم الأحد الماضي، أثناء إعداده تقريرا إخباريا من دبي، وبعد ثوان عدة من الظهور في بث مباشر تعرض المراسل للإغماء وسقط على الأرض.

​ومساء الأحد، نشر هيرمان مقطعا مصورا في حسابه عبر تويتر، تحدث فيه عما تعرض له في الإمارات وكشف عن وضعه الصحي.

​وقال هيرمان: "كان هناك خلل بسيط في البث، لكن كل شيء كان على ما يرام.. لم يحدث شيء.. فقدت السيطرة مؤقتًا. لا تزال (الحرارة) 50 درجة مئوية. لا داعي للقلق". وأضاف: "غدًا يوم جديد. عمل كثير. سأنام جيدًا".

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آليي نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".