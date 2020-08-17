الخارجية الكويتية تقدم 16 شكوى ضد مصريين أساؤوا إلى الكويت

وقال الناصر في رد على سؤال برلماني، إن "سفارة ‫الكويت‬ في ‫القاهرة رفعت الشكاوى المذكورة منذ مطلع يناير 2020، بعدما خاطبت الخارجية نظيرتها المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل ما يصدر من إساءات إلى دولة الكويت عبر منصات التواصل والفضائيات"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية".

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وأكد الناصر "أن الوزارة مستمرة في متابعتها لهذه القضايا دفاعاً عن الكويت وحفاظاً على سمعتها وسمعة مواطنيها".

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وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يأتي "التزاماً بما نص عليه المرسوم الأميري 32/1962 الخاص بتنظيم وزارة الخارجية في مادته الأولى بأن تتولى الوزارة تنسيق السياسات الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج".

وتابع: "وكذلك ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم ذاته بأن تمارس الوزارة جميع الأعمال التي تتصل بعلاقات الكويت بالدول".

لافتا إلى أن وزارة الخارجية تقوم من خلال بعثات الدولة التمثيلية في الخارج باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسيئين إلى الكويت في الخارج.