"سيئة جدا"... كوشنر يشن هجوما حادا على القيادة الفلسطينية في الضفة وغزة

ورفض كوشنر، في حوار على شبكة "سي بي أس" الأمريكية، "ما يقال حول خطة السلام الأمريكية بأنها لم تستطع حل أصل النزاع في المنطقة"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني "رهينة لقيادة سيئة"، وقيادة "إرهابية" في غزة.

واعتبر أن "حركة حماس كانت لها خطة واحدة خلال السنوات العشر الماضية والمجتمع الدولي كان غبيا إلى حد كاف ليسمح لها بالمضي قدما بها"، مضيفا: "ما قمنا به هو التوجه نحو الفلسطينيين، ووضعنا خطة كبيرة على الطاولة، وسكان غزة محتجزون حاليا رهائن لدى قيادات "حماس" التي تعتبر منظمة إرهابية".

وتابع قائلا: "ولكن لدينا خطة على الطاولة إذا كانوا راغبين في التمسك بالسلام"، مشيرا إلى أن "خطة ترامب للتسوية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" من شأنها أن تقلص الفقر وتوفر أكثر من مليون فرصة عمل ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني".

وأضاف كوشنر: "ولكن للأسف فإن الشعب الفلسطيني رهينة لقيادة سيئة جدا، ولكن لا يمكننا أن نسمح بأن يعيق ذلك المنطقة كلها ويمنعها من المضي قدما إلى الأمام".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".