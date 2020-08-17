اخبار الخليج

الشرطة الصومالية تعلن تحرير رهائن بعد احتجازهم بفندق بمقديشو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الصومالية تعلن تحرير رهائن بعد احتجازهم بفندق بمقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة الصومالية تحرير الرهائن الذين تم احتجازهم بفندق بالعاصمة الصومالية مقديشو.

 

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم، الإثنين، أن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بعدما اقتحم 4 مسلحين فندق "ايليت"، فيما تمكنت الشرطة من قتل المسلحين وإنقاذ عشرات الرهائن.

Advertisements

 

وقد بدأ الهجوم بانفجار سيارة مفخخة دمرت بوابات الأمن المؤدية إلى الفندق، ليتمكن المسلحون من الدخول واحتجاز رهائن معظمهم من الشباب، وفقا لما صرح به المتحدث باسم وزارة الإعلام إسماعيل مختار عمر.

 

من جانبها، أعلنت حركة الشباب المتمردة مسئوليتها عن الهجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الصومالية تعلن تحرير رهائن بعد احتجازهم بفندق بمقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا