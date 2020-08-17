شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الصومالية تعلن تحرير رهائن بعد احتجازهم بفندق بمقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة الصومالية تحرير الرهائن الذين تم احتجازهم بفندق بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم، الإثنين، أن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بعدما اقتحم 4 مسلحين فندق "ايليت"، فيما تمكنت الشرطة من قتل المسلحين وإنقاذ عشرات الرهائن.

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وقد بدأ الهجوم بانفجار سيارة مفخخة دمرت بوابات الأمن المؤدية إلى الفندق، ليتمكن المسلحون من الدخول واحتجاز رهائن معظمهم من الشباب، وفقا لما صرح به المتحدث باسم وزارة الإعلام إسماعيل مختار عمر.

من جانبها، أعلنت حركة الشباب المتمردة مسئوليتها عن الهجوم.