شكرا لقرائتكم خبر عن قصف مدفعى إسرائيلى لموقعين شمال وجنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم ،الاثنين، موقعين شمال وجنوب قطاع غزة. Advertisements وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مدفعية الاحتلال المتمركزة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، قصفت بثلاثة قذائف موقعاً شرق البلدة، ما أوقع أضرارا به وبممتلكات المواطنين في المنطقة. وأوضحت أن قوات الاحتلال أطلقت ثلاث قذائف على موقع شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره، دون وقوع إصابات بصفوف المواطنين في المكان، مؤكدة أن الاحتلال يواصل تشديد الخناق على أهالي قطاع غزة بإغلاق المعبر التجاري الوحيد، ومنع إدخال البضائع ومواد البناء والمحروقات، إضافة إلى إغلاق بحر غزة بشكل نهائي أمام الصيادين ومنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

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