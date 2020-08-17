شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: الاتفاق الإماراتى الإسرائيلى ليس موجها لإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين، إن الاتفاق الذي توصلت إليه الإمارات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل "قرار سيادي وليس موجها إلى إيران".

وقال قرقاش على تويتر "معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران، نقولها ونكرّرها. ولا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق".

Advertisements

وكانت قد استدعت الإمارات أمس الأحد استدعت القائم بالأعمال الإيراني في أبوظبي وسلمته "مذكرة احتجاج شديدة اللهجة" ردا على كلمة ألقاها الرئيس الإيراني حسن روحاني وصفتها وزارة الخارجية الإماراتية بأنها غير مقبولة.