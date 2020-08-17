اشتية: التطبيع الإماراتي الإسرائيلي خروج فاضح عن الإجماع العربي

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، إن اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي، خروج فاضح، عن الموقف العربي.

جاء ذلك خلال كلمة في مستهل الاجتماع الحكومي الأسبوعي، في رام الله.

وأضاف إن "تطبيع العلاقات والصلاة في المسجد الاقصى تحت السيادة الاسرائيلية، مرفوض"، في إشارة إلى ما تضمنه الاتفاق حول زيارة المسجد، حيث نص على أن "جميع المسلمين، يمكن لهم أن يأتون بسلام لزيارة الأقصى والصلاة فيه، وكذلك يجب أن تظل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة للمصلين المسالمين من جميع الأديان".

وأشار اشتية إلى أن تجميد "ضم" إسرائيل لأراضي الضفة الغربية، جاء بسبب "صلابة الموقف الفلسطيني"، وليس بسبب الاتفاق التطبيعي.

وأضاف "الحديث عن فلسطين، وما تقبل به أو ترفضه، هو شأن فلسطيني، ويمثله الرئيس محمود عباس".

وقال إن حكومته، ستواصل مواجهة خطط الضم ومخططات الاستيطان الإسرائيلية.

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وأعلن رئيس الوزراء، أن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا وصفه بـ"الهام" الأربعاء القادم، لبحث اتفاق التطبيع.

وشدد على أن "الاحتلال الإسرائيلي"، هو العدو المركزي للعرب.

وقال "إن السلام مقابل السلام، هو وهم من الخيال، وإن السلام يبنى على العدل والحق".

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

ويأتي الاتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب تتويجًا معلنًا لسلسلة ممتدة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين على مدى سنوات.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.