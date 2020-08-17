كورونا.. 8 وفيات في ليبيا و5 بالسودان

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت ليبيا، الإثنين، تسجيل 8 وفيات جراء فيروس كورونا، فيما سجل السودان 5 حالات.

وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، 8 وفيات و434 إصابة بالفيروس، و39 حالة تعاف منه.

وذكر المركز في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8.172، بينها 153 وفاة، و933 حالة تعاف.

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وفي السودان، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 5 وفيات و62 إصابة بكورونا، إلى جانب 35 حالة تعاف من الفيروس.

وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين بلغت 12.410، بينهم 803 وفيات، و6.385 متعافيا.

واجمالاً، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى صباح الإثنين، 21 مليونا و836 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 773 ألفا، وتعافى أكثر من 14 مليونا و568 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.