الشرطة الإسرائيلية تُطلق النار على فلسطيني من ذوي الإعاقة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها أطلقت النار، الإثتين، على فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حاجز عسكري شمالي مدينة القدس.

وأضافت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن الفلسطيني يبلغ من العمر 60 عاما، وإن إصابته ما بين طفيفة ومتوسطة.

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ووقع إطلاق النار في حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي، ما بين مدينتي رام الله والقدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن الفلسطيني، وهو "أصم" وصل إلى المعبر، ولم يلتفت لتعليمات الجنود بالتوقف، فأطلقوا النار على القسم السفلي من جسمه، مما أسفر عن اصابته بجروح بي طفيفة ومتوسطة.

وكان شهود عيان، قد قالوا لوكالة الخليج 365 في وقت سابق، إن فلسطينيا أُصيب بالرصاص الحي في ساقه، على الحاجز المذكور.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.