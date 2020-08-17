"الوطني السوري" يحبط هجوما بمفخخة لـ"ي ب ك" الإرهابي في تل أبيض

إدلب/ الخليج 365

تمكن الجيش الوطني السوري، الإثنين، من إحباط هجوم بدراجة نارية مفخخة لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في مدينة تل أبيض السورية (شمال) الواقعة ضمن منطقة عملية نبع السلام.

وأوضح زياد الخلف، المتحدث باسم فصيل "أحرار الشرقية" التابع للمعارضة السورية للأناضول، أن قوات الأمن التابعة لهم، رصدت دراجة نارية مفخخة كانت متوقفة عند تقاطع المنطقة الصناعية ببلدة "سلوك" في مدينة تل أبيض.

وأضاف أنه تم إخراج الدراجة المفخخة من البلدة بإجراءات أمنية، وتم إبطال مفعولها بعيدا عن المدنيين من قبل خبراء المتفجرات.

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وأشار أن المفخخة كانت تستهدف زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة.

يذكر أن التنظيم الإرهابي يستهدف باستمرار مدينتي تل أبيض ورأس العين، انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرته في شرق الفرات.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.