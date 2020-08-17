القدس.. إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365
أصيب فلسطيني، صباح الإثنين، بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل الجيش الإسرائيلي، شمالي القدس.
وقال شهود عيان للأناضول، إن "فلسطينيا أُصيب بالرصاص الحي في القدم، على حاجز قلنديا العسكري الفاصل بين مدينتي رام الله والقدس".
وأضاف الشهود، أن المواطن تعرض لإطلاق نار من قبل قوة عسكرية إسرائيلية على الحاجز، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ولم تُعرف بعد طبيعة إصابة المواطن الفلسطيني، وحجم خطورتها.
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