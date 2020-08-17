وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، اليوم الأحد، عن توفر وظائف صحية وتقنية شاغرة، للعمل بالمستشفى في مدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُحلل اسكان (الرياض): درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات لحملة الماجستير وخبرة لا تقل عن 5 سنوات لحملة البكالوريوس.

ويحتاج المستشفى إلى ممرض سريري (جدة): درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (التمريض)، خبرة لا تقل عن 4 سنوات لحملة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 6 سنوات لحملة الدبلوم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى كبير محللي مستودع البيانات (الرياض): درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات لحملة الماجستير وخبرة لا تقل عن 5 سنوات لحملة البكالوريوس؛ بينما التقديم من خلال كتابة المسمى الوظيفي باللغة الإنجليزية في خانة (keywords)، ثم الضغط على البحث، وذلك عبر الرابط التالي:

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1- محلل إسكان (الرياض) من هنــــــــــا.

2- ممرض سريري (جدة) من هنــــــــا.

3- كبير محللي مستودع البيانات (الرياض) من هنـــــــا.