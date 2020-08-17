البنوك السعودية تُحذر من التعامل مع شركات الفوركس غير المُرخصة

جددت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير التابعة لـ”البنوك السعودية”، التحذير من التعامل مع شركات الفوركس غير المُرخصة. وأوضحت اللجنة أن شركات الفوركس غير المُرخصة تقتنص ضحاياها عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.

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