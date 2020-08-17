جددت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير التابعة لـ”البنوك السعودية”، التحذير من التعامل مع شركات الفوركس غير المُرخصة.
وأوضحت اللجنة أن شركات الفوركس غير المُرخصة تقتنص ضحاياها عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر البنوك السعودية تُحذر من التعامل مع شركات الفوركس غير المُرخصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.