الزكاة والدخل تمدد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل تمديد مبادرة “إلغاء ‏الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين” حتى تاريخ 30 ‏سبتمبر 2020م.‏

وتضمنت المبادرة إلغاء جميع الغرامات المترتبة على تقديم ‏إقرارات ضريبية كان يجب تقديمها قبل 18 مارس الماضي، ولم ‏تُقدم في موعد استحقاقها، وكذلك المترتبة على تعديل أي إقرارات ضريبية سبق تقديمها خلال الفترة من 18 مارس حتى 30 سبتمبر 2020.

وشملت أيضا إلغاء جميع الغرامات المترتبة على تسجيل أي شخص لدى ‏الهيئة في الأنظمة الضريبية خلال الفترة من 18 مارس وحتى ‏‏30 سبتمبر 2020، في حال كان تاريخ وجوب تسجيله يبدأ من ‏تاريخ سابق على تاريخ التسجيل الفعلي.‏

ومنحت المبادرة إمكانية التقدم بطلبات تقسيط كل المبالغ ‏المستحقة دون التقيد بسقف محدد، ‏مع عدم احتساب أي غرامات عن المبالغ المستحقة بداية من ‏تاريخ استحقاقها وحتى 30 سبتمبر المقبل.‏