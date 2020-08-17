شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح الحالة الوحيدة لحذف المُستند المرفق من حساب المستفيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح “حساب المواطن” الحالة الوحيدة التي يتم فيها حذف المرفق.

وأضاف “حساب المواطن” في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” أنه لا يمكن حذف المرفق إلا في حال تم رفضه.

وأكد البرنامج أنه في حال تم إرفاق مستند فيجب الانتظار للتحقق والرد عليك بالقبول أو الرفض، كما يمكن معرفة حالة المستند عن طريق حساب المستفيد (تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات).