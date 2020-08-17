الرئيس الأمريكي يتحدى تيك توك ويدشن حسابه في تطبيق تريلر المنافس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حسابه الرسمي في تطبيق تريلر لتبادل مقاطع الفيديو القصيرة، وفقا لـ "بزنس انسايدر".



ويعد تطبيق تريلر منافسا للتطبيق الصيني تيك توك، رغم أن الأخير تأسس في 2018 قبل أن يحظى بانتشار واسع، خاصة لدى المراهقين وصغار السن.

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ونشر ترامب في حسابه الموثق عبر منصة تريلر، محتوى يروج لحملته الانتخابية الجديدة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث طلب ترامب من المستخدمين متابعة حسابه.

وكان ترامب، أصدر قرارا تنفيذيا يلزم شركة "بايتس دانس" الصينية المالكية لتطبيق تيك توك، على بيع نشاطها التجاري داخل الولايات المتحدة خلال 90 يوما، أو تواجه خطر الإغلاق النهائي، فيما تدخل شركة مايكروسوفت في خط المباحثات لشراء التطبيق الصيني داخل الولايات المتحدة، كندا، استراليا ونيوزيلندا، وفقاُ لقناة الحرة

رغم إنشائه في عام 2015، إلا أن تطبيق تريلر كسب شعبية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، باعتباره منافسا للتطبيق الصيني.