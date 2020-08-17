على خطى روسيا.. الصين تمنح أول براءة اختراع لـ«لقاح كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أيام قليلة من إعلان روسيا حليفة الصين الوثيقة عن توصلها إلى لقاح لمعالجة فيروس كورونا المستجد، تحت مسمى (سبوتنيك V)، والذي من المقرر أن يكون متاحاً بنهاية أغسطس/آب الجاري؛ عملت بكين على تطوير لقاحها الخاص ضد الوباء الذي كانت هي مهد تفشيه، والذي أصاب أكثر من 21.52 مليون شخص، ووفاة 765038 شخصاً حول العالم.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية نقلاً عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين، إن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح (إيه دي5-إن سي أو في) ضد كوفيد-19.

وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية، الأحد، بحسب رويترز، إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد-19، ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها، إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس/آب الجاري.

Advertisements

من جانبها قالت كانسينو، إنها تجري أيضاً مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي، والسعودية، لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 11 أغسطس/آب الجاري، أن وزارة الصحة الروسية وافقت على اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد، وأن ابنته أخذت اللقاح.

يذكر أن لقاح كورونا الروسي طوره مركز «غاماليا» في موسكو، بعد أقل من شهرين من البدء بالاختبارات البشرية، وفقاً لما ذكره وزير الصحة الروسي، ورئيس المركز في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.