إعلام: قائد فيلق القدس الإيراني يزور دولة عربية ويلتقي رئيس حكومتها

وقال الشابندر، في تغريدة على "تويتر"، إن "الكاظمي استقبل ضيفه السيد قاآني واستمع إلى رسائله الناعمة قبل سفر الأول إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الرئيس الأمريك دونالد ترامب يوم 20 من هذا الشهر"، مضيفا أن "هذا جاء في الوقت الذي لم تتوقف فيه صواريخ الكاتيوشا على القوات الأمريكية المتواجدة في معسكر التاجي، والمنطقة الخضراء".

​وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، مؤخرا، إن "الكاظمي سيجري زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة على رأس وفد حكومي، بناء على دعوة رسمية، وسيلتقي مع ترامب على هامش الزيارة، في 20 أغسطس/ آب الجاري".