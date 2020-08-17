طقس الخليج.. سحب ممطرة بالسعودية وغائم جزئيا بالإمارات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة ، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض ،نجران،مكة المكرمة ، المدينة المنورة).وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاثنين، صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الاثنين سيكون حار مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق ولكنه حسن خلال الليل.

