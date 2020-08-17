شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب ممطرة بالسعودية وغائم جزئيا بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو، ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .
الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاثنين، صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.
البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الاثنين سيكون حار مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق ولكنه حسن خلال الليل.
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