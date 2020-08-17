شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى يدعو لفرض العزل العام لأسبوعين بعد ارتفاع إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان اليوم الاثنين إنه يجب فرض إجراءات العزل العام لمدة أسبوعين بعد ارتفاع حاد في الإصابات بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير حمد حسن لإذاعة صوت لبنان "اليوم نعلن حالة النفير العام ونحتاج إلى قرار شجاع بالإقفال مدة أسبوعين".

وسجل لبنان أمس الأحد 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قفزة قياسية.