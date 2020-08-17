شكرا لقرائتكم خبر عن هل انتهت جائحة «كورونا» من المملكة؟.. استشاري يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبد الله الحقيل، أن المملكة تجاوزت من الناحية العلمية مرحلة الخطر من فيروس “كورونا” المُستجد، مؤكداً أن الجائحة لازالت موجودة في العالم بحكم أعداد الحالات المسجلة يومياً على مستوى العالم.

وأضاف في مداخلة هاتفية لـ”الإخبارية”، أن المعيار هو نسبة الحالات من دولة لأخرى، وبمقارنة بسيطة بين المملكة والدول الأوروبية والخليجية، نجد أن المملكة في الضلع المنحدر من الجائحة.

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وقال الحقيل: إن تجاوز مرحلة الخطر بالمملكة يعود لعدة أسباب، أبرزها هو أن نسبة التعافي سجلت ارتفاعاً بالمملكة والتي تُعد من أفضل النسب عالمياً.

وتوقع “الحقيل” التوصل إلى لقاح فعال وبدء استخدامه خلال شهور قليلة، وتحديداً قبل نهاية العام الجاري 2020.