شكرا لقرائتكم خبر عن هل انتهت جائحة «كورونا» من المملكة؟.. استشاري يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبد الله الحقيل، أن المملكة تجاوزت من الناحية العلمية مرحلة الخطر من فيروس “كورونا” المُستجد، مؤكداً أن الجائحة لازالت موجودة في العالم بحكم أعداد الحالات المسجلة يومياً على مستوى العالم.
وأضاف في مداخلة هاتفية لـ”الإخبارية”، أن المعيار هو نسبة الحالات من دولة لأخرى، وبمقارنة بسيطة بين المملكة والدول الأوروبية والخليجية، نجد أن المملكة في الضلع المنحدر من الجائحة.
وقال الحقيل: إن تجاوز مرحلة الخطر بالمملكة يعود لعدة أسباب، أبرزها هو أن نسبة التعافي سجلت ارتفاعاً بالمملكة والتي تُعد من أفضل النسب عالمياً.
وتوقع “الحقيل” التوصل إلى لقاح فعال وبدء استخدامه خلال شهور قليلة، وتحديداً قبل نهاية العام الجاري 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر هل انتهت جائحة «كورونا» من المملكة؟.. استشاري يوضح (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.