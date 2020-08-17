شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الطيران المدني» يوضح عقوبة تشغيل طائرات «درون» بدون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، قرب إصدار تحديث شامل للوائح التنفيذية التي تنظم آلية تشغيل وتسجيل طائرات” درون”.

وأضاف “الروساء” أن الهيئة أصدرت خلال الفترة الماضية الآلاف من تصاريح طائرات الدرون المخصصة للفئتين التجارية والترفيهية، محذراً من 11 فعلاً يعرض مرتكبيها للعقوبة- وفقاً لـ” عكاظ”-.

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وحول عقوبات تشغيل “درون”، أوضح “الروساء” أن عدم تقيد المشغل بتعليمات التسجيل والتشغيل يعرضه للمساءلة القانونية من الهيئة العامة للطيران المدني وللعقوبات حسب نظام الطيران المدني.

وأكد أن العقوبات تشمل التشغيل بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين

وتابع: تتضمن العقوبة كل من قام بتشغيل أي طائرة أو شركة أو وكالة أو بأي عمليات جوية تخضع لأحكام النظام دون الحصول على الترخيص أو التصريح أو الإجازة اللازمة من الهيئة، أو استمر في التشغيل بعد وقف الترخيص أو التصريح أو الإجازة أو سحبها أو إلغائها.

وأكد أن طائرات “درون” تستخدم حالياً في الأنشطة الترفيهية، والاستخدامات التجارية كالرفع المساحي والتصوير الجوي والفحص الصناعي والزراعي وغيرها الكثير من المجالات.