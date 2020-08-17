الإمارات تمدد المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة 3 أشهر وتعفيهم من الغرامات

فبحسب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية، تم تمديد فترة الإعفاء لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح اللواء سعيد راكان الراشدي، مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن التمديد يبدأ من 18/8/2020 الى 17/11/2020 متى وقعت المخالفة قبل 1/3/2020، ويتضمن إعفاءهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم شرط مغادرة الدولة.

مضيفا أن حاملي التأشيرات الراغبين في المغادرة من مطار أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة يجب عليهم الحضور قبل موعد الرحلة بــ 6 ساعات.

أما الراغبون في مغادرة الدولة عن طريق مطار دبي فعليهم ضرورة مراجعة مركز الترحيل في شرطة أمن الطيران المدني بالقرب من مبنى المسافرين 2 قبل موعد الرحلة بـ 48 ساعة، بحسب ما نقل موقع "الإمارات اليوم".

وأوضح أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية، حيث سيكون على المخالف إنهاء إجراءاته في ثلاث خطوات فقط تشمل تأمين جواز السفر وتأمين التذكرة والوصول قبل موعد الرحلة بمدة كافية.