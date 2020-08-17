شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 8 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، تسجيل 8 حالات وفاة و 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

كما سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 8 حالات وفاة، حالة في غريان وحالة في مسلاتة، وحالتين في أوباري في حالة في المرج وحالة في بنغازي وحالة في أجدابيا وحالة في زليتن، ليصبح إجمالي الوفيات بسبب كورونا 153 حالة.

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