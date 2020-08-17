شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد التونسى يسجل أكبر تراجع له منذ 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجّل الاقتصاد التونسي أكبر تراجع له منذ 23 سنة لينخفض بنسبة غير مسبوقة بلغت 6ر21 بالمائة مع موفى الثلاثي الثاني لسنة 2020.

وأكد المدير العام للمعهد التونسي للإحصاء عدنان لسود، أن هذا الانكماش يأتي نتيجة اقرار الحجر الصحي للتصدي لانتشار جائحة كوفيد - 19 والذي شمل جل القطاعات الاقتصادية باستثناء القطاع الفلاحي.

واشار لأسود إلى أن قطاع الخدمات من أكثر القطاعات التي تأثرت بجائحة كوفيد - 19 وبالتدابير المتخذة لاحتواءها، ليتقلص خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 بنسبة 4ر30 بالمائة.

وارجعت المصادر أسباب الانكماش الى تراجع الإنتاج في أغلب المجالات، على غرار خدمات النزل والمطاعم والمقاهي وخدمات النقل الى جانب قطاع الخدمات.

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