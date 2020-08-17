الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لـ"حماس" في غزة

غزة / محمد ماجد، هاني الشاعر / الخليج 365-

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، أنه استهدف عدة أهداف تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان نشر عبر حسابه في موقع تويتر "قصفت دبابات جيش الدفاع قبل قليل، مواقع رصد، تابعة لحركة حماس".

وأضاف إن القصف جاء "ردا على إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع تجاه إسرائيل، بالإضافة إلى أعمال الشغب على السياج الأمني".

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، يقصف الجيش الإسرائيلي، ليلا، وبشكل متكرر، عددا من الأهداف، يقول إنها تابعة لحركة "حماس".

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والأحد، أعلنت إسرائيل إغلاق بحر غزة، وإلغاء المساحة المتاحة أمام صيادي الأسماك تماما، حتى إشعار آخر، بدعوى الاستمرار في إطلاق "البالونات الحارقة والصواريخ"، تجاه البلدات والمستوطنات القريبة.

وسبق ذلك إغلاق معبر كرم أبو سالم، في وجه مواد البناء والوقود.

ويقول مطلقو البالونات الحارقة، إنهم يستخدمونها بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.

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