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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض تمتد إلى نجران، كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية.
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية
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