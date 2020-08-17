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تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

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نبيل عطية 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.

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كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض تمتد إلى نجران، كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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