وأضاف الوزير أمام البرلمان، "ما حدث في بيروت جعلنا نراجع أنفسنا وتخلصنا بالفعل من كميات كبيرة من الراكد والمهمل والمواد الخطرة الموجودة في الموانئ".
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh/File Photo
وتابع قائلا، "هناك مواد تم تسليمها للوزارات المتعددة ومنها البترول والدفاع والداخلية، وفي ديسمبر القادم سيكون تم تنظيف الموانئ المصرية بالكامل من كل الراكد والمهمل والمواد الخطرة"، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع".
وأشار إلى أن إجراءات جديدة للجمارك ستحسن أيضا من الرقابة في الموانئ.
وبعد أيام قليلة من انفجار مرفأ بيروت قالت وزارة الطيران المدني المصرية، إنها أمرت بمراجعة المواد الموجودة في المطارات ونقل أي سلع خطرة لمناطق تخزين آمنة.
وتسبب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب بسبب أكثر من ألفي طن من نترات الأمونيوم المخزنة دون إجراءات للسلامة في قتل أكثر من 170 شخصا، وأشاع الدمار في أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية.
© Sputnik /
مادة الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفجار مرفأ بيروت... مصر تتخلص من المواد الخطرة المخزنة في موانئها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.