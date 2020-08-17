الملك سلمان وولي عهده يعزيان ترامب في وفاة شقيقه

كما نعى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان شقيق الرئيس الأمريكي في برقية عزاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب الملك سلمان وولي عهده عن أحر التعازي لترامب في وفاة شقيقه روبرت، متمنين ألا يرى الرئيس الأمريكي أي سوء.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الأحد وفاة شقيقه روبرت، حيث قال في بيان: "بقلب حزين أعلن أن أخي الرائع، روبرت، توفي الليلة. لم يكن أخي فقط، لقد كان أعز أصدقائي".

وظهر ترامب، في وقت سابق من يوم السبت، في مقطع فيديو خلال زيارة لشقيقه الأصغر روبرت، بمستشفى بنيويورك من أجل الاطمئنان على صحته.

وكان روبرت ترامب، الذي كان يبلغ من العمر 72 عاما أصغر من الرئيس بعامين، يعمل مديرا تنفيذيا في قطاع الأعمال ومطورا عقاريا.