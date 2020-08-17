شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تغلق عدة أحياء فى مراكش بعد زيادة الإصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت السلطات المغربية عدة أحياء في مراكش، التي تعتبر العاصمة السياحية للبلاد، وذلك بعد تسجيل نحو ألف إصابة يومية بفيروس كورونا منذ بضعة أيام.

وكانت السلطات قد اتخذت مؤخرا إجراءات مماثلة في الدار البيضاء وطنجة وفاس. وسجل المغرب منذ مطلع مارس41017.