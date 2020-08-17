شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تغلق عدة أحياء فى مراكش بعد زيادة الإصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت السلطات المغربية عدة أحياء في مراكش، التي تعتبر العاصمة السياحية للبلاد، وذلك بعد تسجيل نحو ألف إصابة يومية بفيروس كورونا منذ بضعة أيام.
وكانت السلطات قد اتخذت مؤخرا إجراءات مماثلة في الدار البيضاء وطنجة وفاس. وسجل المغرب منذ مطلع مارس41017.
وأُطلقت حملة فى شوارع مراكش للتوعية على أخطار التراخي في تطبيق التدابير الوقائية، على غرار وضع الكمامة والتباعد الجسدي، وفق المصدر نفسه الذي أعلن تشديد الرقابة على مداخل المدينة وأحيائها.
واتخذت مؤخرا إجراءات مماثلة في الدار البيضاء وطنجة وفاس، وهي بين المدن المغربية الأشد تضررا من الوباء. ومن إجمالي 35 مليون نسمة، سجل المغرب منذ مطلع آذار/مارس 41017 إصابة بكوفيد-19، بينها 632 وفاة.
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