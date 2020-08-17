الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع غزة

القدس – سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، "قصفت دبابات جيش الدفاع الليلة موقع رصد تابع لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة".

وأضاف الجيش في بيانه المقتضب: "جاء القصف ردا على إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل بالإضافة إلى أعمال الشغب على السياج الأمني".

ولم يتم الإعلان عن خسائر بالأرواح أو إصابات أو خسائر مادية، حيث كانت الضربة محدودة لبرج مراقبة لحماس، ولم يكن يتواجد به أو حوله أي شخص وفق شهود عيان.

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ومنذ عدة أيام يقوم الجيش الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، إلى جانب استخدام المدفعية الثقيلة والدبابات في قصف القطاع، ردا على ما يزعم أنه إطلاق للبالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.



كما أعلنت السلطات الإسرائيلية، صباح الأحد، إغلاق سواحل قطاع غزة بشكل كامل أمام حركة الصيادين.

كانت تل أبيب أعلنت إغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري، أمام مرور كل البضائع عدا المساعدات الإنسانية والوقود، الأسبوع الماضي.