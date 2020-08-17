شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «نجم» يوضح حالات لا تباشر فيها الشركة حوادث السيارات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الرئيس التنفيذي لشركة “نجم” لخدمات التأمين الدكتور محمد السليمان، عن تغطية “نجم” لقرابة ٤٠ منطقة حاليا. وقال السليمان لقناة “الإخبارية” سيتم تغطية المملكة بشكل كامل، وفي بعض المناطق لا توجد القدرة التأمينية الكافية لدى الأفراد المقيمين لتغطية أعمال نجم. وأضاف: “نجم” تباشر كل الحوادث التي يكون فيها طرف واحد مؤمن عليه ولا تباشر الحوادث التي لا يكون فيها الطرفين مؤمن عليهما، أو الحوادث التي يوجد بها إصابات، حيث يتولاها المرور”.

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