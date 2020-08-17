تركيا تمعن في انتهاك حظر السلاح إلى ليبيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف موقع متخصص في الرصد الجوي إرسال تركيا ثلاث طائرات شحن عسكري إلى ليبيا، في ظل استمرار أنقرة في انتهاكها القرارات الدولية بشأن الأزمة الليبية، فيما أعلن الجيش الليبي عن قتل أربعة «دواعش»، في حين شهدت عدة أحياء في العاصمة طرابلس اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات المدينة.

وقال موقع «إيتاميل رادار» إن ثلاث طائرات شحن عسكري وصلت، أمس الأحد، إلى مطار مصراتة غربي ليبيا، غادرت اثنتان منها بعد تفريغ شحنتيهما.

وأضاف الموقع أن الطائرة العسكرية الثالثة -تتبع القوات الجوية التركية- من طراز لوكهيد «-130B (61-0963)» قد هبطت صباح أمس، في مطار مصراتة، قادمة من مطار غازي عنتاب التركي.



وتستمر أنقرة في انتهاكاتها للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح الميليشيات، وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

ونقلت تركيا حتى الآن أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، حسبما أعلن رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.



أنقرة ترعى اجتماعات أمراء «داعش»

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وكشف اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، في وقت سابق، عن دفع تركيا بقيادات التنظيمات الإرهابية لمهاجمة المناطق المحررة، وأنها ترعى اجتماعات أمراء تنظيمي «داعش» و«الذئاب الرمادية» المصنفتين كمجموعات إرهابية.

وقال المحجوب، إن من بين المجتمعين فايز العقال، والي الرقة في فترة سيطرة تنظيم «داعش» على المنطقة، وشقيقيه خالد، وفاضل، بالإضافة لمفني الكحل مسؤول تسليح «داعش» في الجانب الغربي لما يسمونه ولاية الرقة.